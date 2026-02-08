エサが出る知育おもちゃの仕組みがわからず、ボタンではなく飼い主の手を「ポチッ」と押してごはんを催促する柴犬の姿がXに投稿され、表示回数222万回を超える反響を集めています。投稿したのは、「ガソリンスタンドの店長犬・白柴まつ（@bankinmatu）」としてXアカウントを運営されている、まつちゃんの飼い主さんです。



【写真】「えっー？！そこ押しちゃう…？」の姿

「お腹空いた時に自分でカリカリ食べれるように買ったんだけど…押すところそこじゃない…」という一文とともに公開された動画には、7.9万の「いいね」が寄せられました。



まつちゃんは現在14歳の女の子で、性格はおっとりしているそう。普段、おねだりの際は“目で訴える”タイプだといいます。



「じーっと見つめて、アピールしてくることが多いです」



投稿主さんがまつちゃんのためにこのおもちゃを購入したのは、「空腹時に自分でフードを出せるようになれば」という思いからでした。



「お腹が空いたら自分で食べてくれると思って買いました。最初は警戒していましたね」



まずは、投稿主さんの娘さんがハンドルを回してフードが出てくる様子を見せ、その後、まつちゃんの前足を持って回し方を教えたそうです。



いよいよ自分で操作してもらおうと撮影を始めたところ、予想外の行動に出たまつちゃん。おもちゃのボタンではなく、娘さんの手を前足で押すようにして「出して」と訴えてきたといいます。



「いつも賢いので、正直一発でできると思っていました。いざ本番となって撮影を始めたら、あの行動だったので笑ってしまいました。『実はおバカだったの…？』って（笑）」



大きな反響を呼んだ今回の投稿には、「可愛すぎるwww」「ある意味正解」といった声が多数寄せられました。



「『こういう時間が一生続いてほしいと切に願う』っていうコメントをもらい、本当にそうだよな、と感じました」



今でも日々、ボタンを押す特訓を重ねているというまつちゃん。最後に、ガソリンスタンドの店長犬として日々頑張っている、まつちゃんの魅力を聞きました。



「魅力…なんだろう。やっぱり、人間味があるところかなぁと思います」