【バレンタイン・トラブル！】「義母の視線が怖い…」飾られた高級チョコ＜第2話＞#ママスタショート
バレンタインと聞いて、ワクワク・ドキドキな人もいれば、何やら胸がザワつく……なんて人も。友チョコ・義理チョコ・本命（？）チョコ。まさかの“疑惑”も緊急発生！？ 甘いはずの日に起こった、リアルなバレンタイン・トラブルをのぞいてみましょう。
今回は、高級義理チョコを送ったせいで起こった一件です。
いつでもラブラブで仲良しの義両親。どうせならバレンタインデーのチョコも2人で食べてほしいと思い、ちょっと奮発して高級なチョコレートを購入！
義父「見た目もきれいなチョコだな！ 食べないで飾っておこう」
お嫁さんからチョコを受け取り上機嫌な義父さん。しかしどこからか不穏な視線が……。
お嫁さんの心の声「おっ、お義母さん……！？」
高級義理チョコを義父に手渡したことからはじまった、義母の不可解な表情。冷たい視線はその後もずっとお嫁さんに……。
お嫁さんの心の声「怖っ！」
さて、お嫁さんはなにかしてしまったのでしょうか。うん、してしまったんでしょうねえ……。
甘い？ 苦い？ みなさんにもヒミツのバレンタイン・トラブルはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、高級義理チョコを送ったせいで起こった一件です。
いつでもラブラブで仲良しの義両親。どうせならバレンタインデーのチョコも2人で食べてほしいと思い、ちょっと奮発して高級なチョコレートを購入！
お嫁さんからチョコを受け取り上機嫌な義父さん。しかしどこからか不穏な視線が……。
お嫁さんの心の声「おっ、お義母さん……！？」
高級義理チョコを義父に手渡したことからはじまった、義母の不可解な表情。冷たい視線はその後もずっとお嫁さんに……。
お嫁さんの心の声「怖っ！」
さて、お嫁さんはなにかしてしまったのでしょうか。うん、してしまったんでしょうねえ……。
甘い？ 苦い？ みなさんにもヒミツのバレンタイン・トラブルはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部