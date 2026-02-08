【バレンタイン・トラブル！】「義母の視線が怖い…」飾られた高級チョコ＜第2話＞#ママスタショート

バレンタインと聞いて、ワクワク・ドキドキな人もいれば、何やら胸がザワつく……なんて人も。友チョコ・義理チョコ・本命（？）チョコ。まさかの“疑惑”も緊急発生！？　甘いはずの日に起こった、リアルなバレンタイン・トラブルをのぞいてみましょう。



今回は、高級義理チョコを送ったせいで起こった一件です。

いつでもラブラブで仲良しの義両親。どうせならバレンタインデーのチョコも2人で食べてほしいと思い、ちょっと奮発して高級なチョコレートを購入！

義父「見た目もきれいなチョコだな！　食べないで飾っておこう」

お嫁さんからチョコを受け取り上機嫌な義父さん。しかしどこからか不穏な視線が……。

お嫁さんの心の声「おっ、お義母さん……！？」

高級義理チョコを義父に手渡したことからはじまった、義母の不可解な表情。冷たい視線はその後もずっとお嫁さんに……。

お嫁さんの心の声「怖っ！」

さて、お嫁さんはなにかしてしまったのでしょうか。うん、してしまったんでしょうねえ……。

甘い？　苦い？　みなさんにもヒミツのバレンタイン・トラブルはありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部