¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç±«À¶¿å(¤¦¤·¤ß¤º)²È¤Î»°ÃË¡¦»°Ç·¾ç(¤µ¤ó¤Î¤¸¤ç¤¦)Ìò¤òÌ³¤á¡¢»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÆâÌÌ¤Î³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ëà¤ªË·¤Á¤ã¤óá¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡£¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤Î¹õÈ±¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤Ã¤¿ÈÄ³À¤¬¡¢¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤ÎÃ»È±¤ËÊÑËÆ¤·¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE MAGIC OF CARTIER¡ÇS ARTISANS - ¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§¡¼¥ë¡×¤òË¬¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Á´¿È¹õ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦ÈÄ³À¤Î»Ñ¤Ë¡Ö»°Ç·¾ç¤µ¤Þ¤¬¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÃË¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À!?¡×¡Ö¤¦¤Ã¤ï¤Ã♡¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á♡¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡£¿À¡×¡Ö¤Ò¤¨¡Á¤§¤§¤§¤¨¤¨¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖÈ±Ã»¤¤¤Ç¤¹¤«!?ÃË¤é¤·¤µ½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤ÎÈ±·¿¤Ï¿¿»÷½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£