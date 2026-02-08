¡Ö¤Û¤Ã¤½¤ê¡Ä¡×Åì»³µªÇ·¤µ¤ó¤È·ëº§15Ç¯¡ÄÌÚÂ¼²ÂÇµà49ºÐ¶á±Æá¤Ë¿´ÇÛ¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×
¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ë½Ð±é
¡¡É×¤Ï¸µÇÐÍ¥¤ÎÅì»³µªÇ·¤µ¤ó(59)¡Ä¡£½÷Í¥¡¦ÌÚÂ¼²ÂÇµ(49)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿»Ñ¤¬¹ðÃÎ¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¡£ÌÚÂ¼¤Ï¥Ü¥ë¥É¡¼¿§¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹»Ñ¤Ç»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÌÚÂ¼²ÂÇµ¤¬¥´¥Á¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËËÁé¤±¤Æ¤Ê¤¤¡©Âç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Áé¤»¤¿¤Í¡×¡Ö¸µ¡¹´éÎ©¤Á¤¬¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¸«¤Æ¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÇ¯¼è¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖÁé¤»¤Æ¤ë¤±¤É¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÌÚÂ¼¤ÈÅì»³¤µ¤ó¤Ï2010Ç¯¤Ë·ëº§¡£11Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢13Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£