¡¡¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷Í¥¤¬àµ×¤·¤Ö¤ê¤Î»Ñá¤ò¸ø³«¤·SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËFRIDAY¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·È¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÉðÅÄÎèÆà shiny flower FRIDAY¡×¤Î¹ðÃÎ¤ÇÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÉðÅÄÎèÆà¡£
¡¡ÌÖÌÜ¤ÎÂç¤¤¤¥á¥Ã¥·¥å¥Ë¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÀ¤â¤â¤«¤é¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Þ¤ÇµÓ¤ÎÁ´¤Æ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ëÍÅ±ð¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤Î³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤ÉðÅÄ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤ÎFRIDAY´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤Í¡Á¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤ÈÍè¤¿¤é¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤¬¤È¤Þ¤é¤ó!¡×¡Ö¤¤¤Ä»£±Æ¤·¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬´¨¤½¤¦¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥Ê¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È¾þ¤é¤Ê¤¤¿Æ¶á´¶¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£