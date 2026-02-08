¡Ö¤¨¤é¤¤´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ä¤ó¡×ÆâÇîµ®¡ÖNEWS¡×¡Ö´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡×Ã¦Âà¤«¤é18Ç¯¡Äàº£Ç¯40ºÐ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¦¤ï¡ÁÆâ¤¯¤ó¡ª¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡×
º£Ç¯40ºÐ¡Ä¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤±¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEWS¡×¡Ö´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡Ê¸½SUPER EIGHT¡Ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤ë¤è¡×¤È¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÆâÇîµ®(39)¡£
¡¡¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ç¡ÖSNS¤ËÁÂ¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤ÎÈ¯¿®¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÆâ¤Î¶á±Æ¤Ë¡Öµ×¡¹¤ËÆâ¤¯¤ó¸«¤¿¡¼ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÀ°¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¸µNEWSÆâÇîµ®¤¯¤ó¤â¥¤¥±¥ª¥¸²½¤·¤Æ¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤±¡×¡Ö¤¦¤ï¡ÁÆâ¤¯¤ó¡ª¡×¡Ö¤¨¤é¤¤´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ä¤ó¡×¡Ö»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÆâ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÖÊÌ¿Í¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Æâ¤Ï2004Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEWS¡×¤È¡Ö´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡×(¸½:SUPER EIGHT)¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×·óÇ¤¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤â05Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·06Ç¯¤ËÃ¦Âà¤·¤¿¡£