ºòÇ¯10·î¤Ë5»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¼ê½Ñ¤òÊó¹ð
¡¡ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·Æ®ÉÂÃæ¤ÎàÎ¹¥É¥ëá¤¬1Ç¯¿¶¤ê¤Îà»£±Æ²ñá»²²Ã¤òÊó¹ð¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï°ìÇ¯¤Ö¤ê¤Î»£±Æ²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÊâ¤ê¤¨¤³¡£ºòÇ¯9·î¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·10·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Êâ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ø¤É¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢18ºÐ¤«¤é26Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¿»£±Æ²ñ¡£¤Á¤ã¤ó¤È¿ÈÂÎ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡Ö´â¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æº£Æü¡¢°ìÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï»ä°ì¿Í¤ÎÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²á¹ó¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Êâ¤Î»Ñ¤Ë¡Ö²óÉü¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£¤ê¤¨¤³¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ä¤Ä»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿°ì¤Ä°ì¤Ä¡ª¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Êâ¤ÏÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ëàÎ¹¥É¥ëá¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£2014Ç¯¤ËÂæÏÑ¿Í¤È·ëº§¤·¡¢1ÃË1½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢17Ç¯¤ËÎ¥º§¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤ò24Ç¯¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£