【今週の運勢】2月9日（月）〜2月15日（日）の運勢第1位は天秤座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 2月9日（月）〜2月15日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★天秤座

運勢第1位！ 人生というステージで、独自の美学を貫く週。誰かの期待に応える「いい子」でいる必要はありません。あなたの洗練された知性が個性を研ぎ澄まします。遊び心と冷静な分析を掛け合わせ、自分にしか作れない「形」をこの世界に残す準備をしてみて。

第2位★双子座

運勢第2位！ 思考の旅に出たい週。今いる場所のルールが窮屈に感じたら、それは「抽象度を上げる」タイミング。目先の損得ではなく、10年後の自分から今の自分を眺めてみて。闇雲に動くより、一点の真理を見つめる静かな時間が、あなたの世界観を劇的に広げていきます。

第3位★射手座

運勢第3位！ 情報の海を軽やかに渡る週。ただし、闇雲に情報を集めるのではなく、あなたの鋭い知性で「本物」だけを選別してみて。思考の癖をリセットし、新しい言語を学ぶような新鮮な気持ちで世界と対話しましょう。あなたの発する短い言葉が、誰かの世界を変える光になります。

第4位★山羊座

手の中にある「資源」を再点検する週です。才能、人脈、資産。あなたが当たり前だと思っているものが、実は他者から見れば宝の山かもしれません。鋭い視点で、自分の「持ち物」をリストアップしてみて。不要なものは手放し、磨くべきものに全力を。

第5位★水瓶座

今週は、あなたが主役の星模様。「本当の自由」を感じることができそう。「こうあるべき」という過去の残像を脱ぎ捨て、裸の自分で世界と対峙してみて。孤独を恐れず、自分だけの真理に従って一歩を踏み出すときです。「好きなように生きていいんだ」と再確認できそうです。

第6位★牡牛座

社会の中での「自分の見せ方」を再定義する週。わかりやすい成功を追うより、自分の役割を淡々とこなす職人。そんなストイックな姿勢が、結果的にあなたの権威を高めます。背負いすぎた看板を下ろし、裸の知性で勝負する姿が多くの人に信頼される星回りです。

第7位★牡羊座

孤高の戦士から、未来を共に作り上げる「リーダー」へ。今週は不要な付き合いを断ち切り、志を同じくする輪に飛び込むとき。冷徹なまでの客観性が、あなたに「本当に守るべき絆」を教えます。群れに馴染むのではなく、個としてつながることで、新しい景色を見出してみて。

第8位★獅子座

「相手から学び、大きく飛躍する」星模様です。対人関係で起こる摩擦は、すべて「自分を知るためのヒント」です。誰かに嫉妬の心を覚えたら、何が自分に足りないのか考えてみて。「いいな」と思う部分を取り入れることは可能です。学びを深めて行動していくことで、よりよいバージョンの自分が見つかりそうです。

第9位★蠍座

心の拠り所を「再構築」する週。外側の成功を追う前に、自分の根っこが張っている土壌を確かめてみて。不要な思い出や、自分を縛る家族のルールを冷静に断捨離しましょう。住環境を整え、内面に「静かな聖域」を作ることで、どんな嵐にも動じない強さが備わります。

第10位★乙女座

「日常という名の神聖な領域」を整えたい週です。派手な変化を求めるより、ルーティンの精度を上げることに情熱を注いでみて。特に「無駄の排除」を率先して行うことで、生活のノイズを消し、静寂を取り戻せそう。いらないものは「負債」だと思うのもオススメです。

第11位★蟹座

深い領域に潜り、本質を掘り起こす週となりそう。曖昧にしてきた秘密、あるいは自分自身のトラウマ。それらに光を当てるのは気力と体力がいりますが、直視した瞬間に呪縛が解ける暗示。あなたを縛る古い執着を切り離し、真の自由を感じることができそう。

第12位★魚座

水面下で魂の脱皮が始まる週です。内側のノイズを消し去ることに集中して。冷徹な知性が、あなたの曖昧な不安を「単なる思考の癖」だと見抜いてくれます。不要な感情を放り投げ、空っぽになったとき、新しいエネルギーが流れ込みます。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

【すべての星座の恋愛運・仕事運・金運はこちら】