「練習試合、日本ハム８−４阪神」（８日、エナジックスタジアム名護）

新庄監督が２安打１打点だったドラフト２位のエドポロ・ケイン外野手（大阪学院大）の身体能力の高さを絶賛した。「エドちゃん？エドくんの…これ、なんて呼んだらいいんだろう。エド…ポ…ロ。言いづらくない？ケインでいい？ケインくん」と呼び方を確認した指揮官。この日のプレーについて「１打席目の打って、ちょっとつまずいて走って、スライドがものすごく大きくて、回転のスピードも速かったから、すぐ出してもらったんすよ」と実際の数値を求めたという。

すると、本塁から一塁までの２０メートルのタイム計測で五十幡が２秒８０で１位。２位・水野の２秒８６、３位が矢沢の２秒８７に次いでケインが４番手。新庄監督は「相当速い、これ。で、五十幡君とケイン君が２０メートルを走ったら０．６（秒差）だから、もうほとんど体１個分ぐらいかなあ。くらいしか変わらないっていう。びっくりした」と驚きを隠さなかった。

エドポロは１９０センチ、１０１キロと大型で「あ、あの身長とあの体重で、矢沢くんと一緒よ。どいうこと？」と目をぱちくりさせた指揮官。「バッティングも軽いイメージがあるし。シートノックももっとドタドタとぎこちない雰囲気で受けるのかなと思ったら、捕ってからもスムーズに投げてボールも低いし面白い、面白いと思って」と評価した。

さらに「俺、イメージで高校生と思ってた。顔がかわいいから。大学出だったから、使えるという。面白いね、なんかむちゃくちゃかわいいですよ」と話した。