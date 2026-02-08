田中れいな、“超ミニ”ブラックコーデで色白美脚全開「スタイルレベチ」「お人形さんみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/08】元モーニング娘。の田中れいなが2月7日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳元モー娘。「異次元の美脚」太もも全開のミニスカコーデ
田中は「きのうのときめきファンファーレの衣装です」とつづり、自身が出演するABEMA「ときめきファンファーレ」（毎週金曜午後7時〜）出演時の全身黒でまとめた衣装姿を披露。ミニスカートからまっすぐに伸びる美しい脚が際立っている。
また、衣装に関して「このトップス､珍しくないですかっ 着痩せするし、女の子らしいのと胸元のハートがかわいくて展示会で頼みました」とお気に入りポイントを説明している。
この投稿には「脚が綺麗だなぁ」「お人形さんみたいに可愛い」「スタイルレベチ」「その服ほしい」「異次元の美脚」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆田中れいな、黒いミニスカから美脚スラリ
◆田中れいなの投稿に反響
