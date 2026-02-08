中日・井上一樹監督が８日、沖縄・北谷キャンプ序盤のＭＶＰに鵜飼航丞外野手を選んだ。この日で第２クールが終了。特に目立っている選手を問われると「難しいけど」と悩みながらも「鵜飼にしておきましょうか」と指名した。

この日のシート打撃で本塁打。７日の練習前に「ロマン砲と呼ばれるのを卒業する」と宣言した５年目の大砲は、意気込みをバットでも示した。指揮官は「たまたまとはいえ、今年にかける思いを『口だけかよ』とならず、タイミングもよかった。調子に乗っていっちゃってほしい」と笑顔。バンテリンドームにホームランウイングが新設されることもあり「ホームランを打てますよというところも踏まえ、チャンスつかむのは今年しかないと思ってくれたら。自分にプレッシャーをかけ、みんなに話すことで、本気で考えてくれているなら楽しみ」と期待した。

投手では、先発ローテ入りを目指す松木平優太投手に注目。シート打撃での投球に「投げる姿勢。それから変化球の曲がる具合や抜け具合に『はい、はい』と目を見張るものがあった」と目を細めた。第３クールから実戦形式や対外試合も始まる。１０日は２軍の読谷キャンプを視察することを明かし「もっと読谷も見てあげたいし、呼ばれたらアピールすると思っているはず。ゲームが入ってくるし、ふるいにかけ、頑張っている連中は読谷から上げて、北谷からも読谷で頑張ってこいということがあると断言します」と予告した。