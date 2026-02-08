◆バスケットボールＢ１リーグ第２２節 三河９５―９１北海道（８日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区のレバンガ北海道は西地区の三河に９１―９５で敗れ、今季初の３連敗を喫した。第３クオーター（Ｑ）に最大１４点リードを奪うも、試合終了間際に決勝点を許した。次節は、１４、１５日に西地区の富山（富山ありそドーム）と対戦する。

一瞬の隙を突かれた。同点の第４Ｑ残り３秒。三河ボールで試合が再開した。延長戦突入かと思われたが、パスをゴール前に通されて決勝点を献上し「自分たちのミスでやられた」と、トーステン・ロイブルＨＣ（５３）。その後、ターンオーバーからさらに失点を重ねて力尽きた。

攻守の中心選手であるＰＦケビン・ジョーンズ（３６）が長期離脱する中、Ｃジャリル・オカフォー（２９）がＢリーグで自己最多タイとなる２７得点をマーク。７日の第１戦は２２点差で敗れていたが、日本代表ＳＧ富永啓生（２５）が厳しいマークを受ける中で奮闘し、前半を６点リードで折り返した。

第３Ｑには一時１４点リードを奪った。しかし、自己最長３５分３３秒の出場となったオカフォーを含め、疲れが見え始めた第４Ｑに精彩を欠いた。徐々に差を詰められると、残り３８秒でＣ／ＰＦジョン・ハーラー（２６）が５ファールで退場。最終盤に試合をひっくり返された。

チームは今季初の３連敗。順位は３位のままだが首位とは１ゲーム差となり、オカフォーは「正直タフな負け。第４Ｑにターンオーバーが目立ってしまった」と振り返った。（島山 知房）