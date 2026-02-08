タレントの中島史恵が８日、都内で「＃５７〜感じる史恵★〜中島史恵写真集」（双葉社刊）の発売記念イベントを開催した。毎年恒例の写真集発売に「（出版社から）お依頼をいただいて、ファンの皆さんのおかげで写真集を出せるので感謝しかない」と喜んだ。

３９歳で一度グラビアを引退するも、４９歳で復活。スタイルを維持する秘訣（ひけつ）を聞かれると「食べるのを控えたりはするんですけど、過度なシェイプアップではなく心の持ち方を気持ちよくした方が、変なストレスなく楽しくロケできて、いい写真が上がってくるのかな」とメンタルの重要性を語った。

節分明けからは、今作の撮影地にもなった千葉へ移住。千葉にあるディスコでのＤＪとしての仕事や終活を見据えての拠点変更で、この日も雪道を車で走ってきたという。千葉での暮らしは快適なようで「とにかく気持ちいい。（東京と）空気も太陽同じなのに、なんでこんなにエネルギーが違うんだろうってくらい。自然豊かな所に身を置いて、笑顔作りや健康作りを皆さんにお届けできたら」と新天地での活動に意欲を見せた。