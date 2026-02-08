◇宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６ （８日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着＝６区間８２キロ＝報知新聞社など主催）

第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が、１、２年生の有望株６人で臨み、４時間７分１秒の大会新記録で初優勝を果たした。２５秒差の２位は順大、１分１５秒差の３位は国学院大だった。

青学大は１区（１０・８キロ）で榲山一颯（すぎやま・いぶき、１年）が３位スタート。２区は箱根駅伝優勝メンバーの石川浩輝（１年）が３位キープ。２０・１キロの最長のエース区間で黒田然（２年）が２位に浮上した。上り基調の４区（１０キロ）で、上野山拳士朗（１年）が区間賞を獲得し、首位に浮上。優勝に大きく貢献した。

昨年の同大会では４区では黒田朝日（４年）が２９分２９秒で、区間２位に１分１９秒の大差をつける圧巻の区間賞を獲得。その約１１か月後、黒田朝日は第１０２回箱根駅伝５区で１時間７分１６秒の驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」を襲名することになった。「宮古島での力走が『シン・山の神』につながりましたね」と原監督は１年前のレースを振り返る。

今回、上野山は黒田朝日の区間記録から３５秒差の３０分４秒で走破した。「朝日さんの記録は速すぎるので、３０分切りが目標でした。少し、届きませんでしたが、区間賞を獲得できたことはうれしいです」と上野山は笑顔で話した。

第１０２回箱根駅伝で上野山は山上りの５区要員としてルーキーながら１６人の登録メンバー入りを果たした。しかし、最終的に５区は黒田朝日、サブが松田祐真（１年）となり、サブ２番手の上野山は、昨年１２月２９日の区間登録では当日変更が前提の「偵察メンバー」として２区に登録された。「高校（和歌山北）時代の陸上部の友達は箱根駅伝の事情（偵察メンバー）が分かっているので、全く連絡がなかったですけど、陸上部ではない友達からは『青学大の２区はすごい』『２区、頑張ってね』とか激励の連絡がありました。どちらにも気を使わせてしまいました。来年の箱根駅伝はしっかりと走りたいです」と前向きに話す。

狙う区間は５区。青学大の原晋監督（５８）は「シン・山の神」の後継者候補として、黒田朝日の弟・然、今回は５区登録で当日変更された松田、そして、上野山を挙げる。「然さんも松田も強いですけど、やっぱり、僕が走りたいです。目標は１時間９分３０秒です」と意気込む。１時間９分３０秒は、今回の区間３位に相当する好記録。「宮古島大学駅伝で活躍した選手は箱根駅伝も期待できます」と原監督は話す。

宮古島から箱根へ。海を越えて、はるか先に道はつながっている。

宮古島大学駅伝の成績は以下の通り。

＜１＞ 青学大 ４時間７分１秒

＜２＞順大 ４時間７分２６秒

＜３＞国学院大 ４時間８分１６秒

＜４＞東洋大 ４時間８分４１秒

＜５＞中央学院大 ４時間９分５９秒

＜６＞中大 ４時間１０分７秒

＜７＞山梨学院大 ４時間１０分７秒

＜８＞神奈川大 ４時間１０分１３秒

＜９＞東海大 ４時間１１分１９秒

＜１０＞帝京大 ４時間１４分２５秒

＜１１＞日体大 ４時間１５分５３秒

＜１２＞東京国際大 ４時間２０分５１秒

大学連合 ４時間１５分２５秒（オープン参加）

◇区間賞

１区（１０・８キロ）松井海斗（東洋大２年）３２分４６秒

２区（１２・２キロ）松尾和真（順大１年）３４分４７秒

３区（２０・１キロ）今井悠貴（順大２年）１時間１２秒

４区（１０・０キロ）上野山拳士朗（青学大１年）３０分４秒

５区（１０・３キロ）伊藤春輝（中大３年）３１分１９秒

６区（１８・６キロ）田原匠真（山梨学院大３年）５６分２８秒