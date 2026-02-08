白鵬翔氏（40）が第16回白鵬杯を開催すると発表した。1月20日に開かれた会見の場では、驚きの光景が……。

＊＊＊

【写真を見る】白鵬翔氏に“相撲レッスン”を受けた「22歳女子大生」

念願の「女子部門」

元横綱の白鵬氏に「とったり」をかけたのは、慶應義塾大学4年生にして、一昨年の世界相撲選手権女子個人中量級のチャンピオン、長谷川理央さん（22）。「イテテテ……」と言いながらもうれしそうな表情をしているのは、長年の夢が実現したからだ。

1月20日、白鵬氏は長谷川さんと共に会見し、2月7、8日に第16回白鵬杯を開催すると発表。白鵬杯は世界中の小中学生から成人までが世代ごとに競う相撲の国際大会だ。これまでは女人禁制の両国国技館の土俵を使用していたため、女子選手は出場できなかった。しかし、次の白鵬杯から会場がトヨタアリーナ東京に変わり、念願の「女子部門」が新たに設けられたのである。

白鵬翔氏

300人以上の女子選手が出場

「相撲の国際大会では女性の参加が当たり前です。白鵬杯では各世代で女子部門を新設しました。こちらの長谷川さんをはじめ、国内外の女子選手が300人以上出場します」

白鵬氏はさらなる夢を語った。

「ゴールは相撲をオリンピック種目にすること。相撲競技はすでにワールドゲームズの種目になっているので、採用は時間の問題でしょう。実現させて、相撲界に恩返しをしたい」

大横綱の長期計画は着々と前進している。

