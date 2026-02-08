「ゼロは課題」吉田エスパルスは黒星スタート。指揮官は「点を取れないと勝てない」と悔しがる
名古屋のペトロヴィッチ監督と、清水の吉田孝行監督。ともに“新指揮官”同士の対決は、前者に軍配があがった。
２月８日に豊田スタジアムで行なわれたJ１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で、名古屋と清水が対戦。59分に木村勇大の得点で名古屋が先制し、この１点が決勝点となり、名古屋が１−０で勝利した。
試合後のフラッシュインタビューで「前半に関しては、シュートシーンが少なかったですし、攻め込むシーンも少なかった」と振り返ったのは、清水の吉田監督だ。「守備自体はそんなに悪くなかったんですけど、納得できる内容ではなかった」と続ける。
ハーフタイムには、陣形に修正を加えた「３ラインを高く保って、圧力をかけていく」のが狙い。「後半は非常に良いシーンがたくさん見られた」と評価する。
それでも、試合には敗れた。「できている部分もあるんですけど、やっぱり点を取れないと勝てない」と悔しがる吉田監督は、「ゼロだったことは課題ですし、しっかりとまたみんなで反省しながら、やっていければと思います」と表情を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
