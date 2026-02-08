株価指数先物 【週間展望】―短期過熱の公算も、高市トレードでレンジを上方移行
今週の日経225先物はギャップアップから始まることで、これまでのレンジを大きく上抜けてきそうだ。前週は日中の値幅が大きく、2日に5万2580円まで下落する場面もみられたが、3日は1990円高と大きく上昇し一時5万4830円まで買われた。4日には5万3520円まで売られ、5日も5万5120円まで買われた後に5万3690円まで下落。ただ、週末6日は5万2970円まで下げたものの、その後はロング優勢となり、前週比1020円高の5万4410円で終えていた。
日米主要企業の決算が本格化するなかで、決算内容の影響を受けやすい状況であった。また、米国ではAI（人工知能）関連スタートアップのアンソロピックが新たなサービスを発表し、AIの急速な進化がソフトウェア企業の中核事業を揺るがしかねないと懸念されて、ソフトウェアなどハイテクへ株の売りが強まった。金先物や銀先物など商品市況や暗号資産（仮想通貨）のビットコインの急落などが投資家のセンチメントに影響を与えていた。
ただ、6日の米国市場では、NYダウが初めて5万ドル台に乗せた。前週末に時間外取引で急落したアマゾン・ドット・コム は5％超下げたものの、足もとで不安定な値動きを続けていたエヌビディア やブロードコム 、オラクル 、パランティア・テクノロジーズ などのAI関連株を買い戻す動きが強まった。また、景気循環株への資金ローテーションの流れも続いていた。
この米国市場の上昇に加えて、国内では衆議院選挙での与党優勢の情勢報道を受けて政策期待が高まり、日経225先物は6日取引終了後のナイトセッションで急伸し、日中比2080円高の5万6490円と高値で終えている。週初は先物にサヤ寄せする形で現物市場ではインデックス買いが入り、日経平均株価を押し上げてくることになるだろう。
日経225先物は年明け以降、上向きで推移する25日移動平均線を支持線としたトレンドを継続。前週はボリンジャーバンドの+1σを突破し、+2σとのレンジに移行する場面もみられたが、週後半に+1σを割り込み、+1σと25日線とのレンジ推移だった。ナイトセッションでは+1σ（5万4520円）突破から+2σ（5万5600円）を明確に上抜けており、+3σ（5万6680円）を捉えてきた。+3σ接近で過熱感が警戒されやすく、目先的にはいったんピークを形成する可能性もある。
ただし、バンドが足もとで収斂していたことで、煮詰まり感が意識されるなかで保ち合いレンジを上抜けた形となる。短期的に過熱感を警戒しつつも、上へのバイアスが強まりやすい。オプション権利行使価格の5万4500円辺りを中心としたレンジから、一気に5万6500円のレンジに切り上がってきたことで、ヘッジ対応のロングが入りやすいだろう。
短期的にピークを形成する可能性はあるものの、レンジを上方移行する可能性があるため、バンドが拡大傾向にある週足の+2σ（5万6300円）と+3σ（5万8470円）とのゾーンに入る展開も意識されてこよう。そのため、オプション権利行使価格の5万5000円から5万8000円のレンジを想定する。
衆議院選挙で与党が過半数を獲得すれば、長期政権ならびに積極財政遂行に向けた基盤が強固なものになるとの観測により、改めて高市政権に対する期待が高まる公算が大きい。市場では材料出尽くしといった見方もされそうだが、海外投資家は選挙の結果判明まではポジションを膨らます動きを抑えていたとみられ、これが最近のスキャルピング中心のトレードによる変動幅の大きさにつながっていたのだろう。海外投資家の資金流入が見込まれるなかで、押し目待ち狙いのロング対応に向かわせそうだ。