祖母から「臭い」と言われた幼少期…「ゴミと思った」勝手に物を捨てる祖母と助けてくれない父…「救われてよかった」の声【作者に訊く】
子供に無関心な父親と「臭い」「ゴミだと思った」など毒しか発しない祖母に育てられた主人公が、自分のために家族と決別するまでを描く漫画家 小野寺こころ( @onoderaKOKORO8)さんの「だんしゃり」に、7万いいねと1.2万リツイートがついている。今回は、本作を描いた背景など、制作への思いを小野寺こころさんにインタビューした。
■ 大切なものを「がらくた」と呼ばれ続けた日々と少女が選んだ道
祖母と父親との三人暮らしのなかで育った少女・しょうこ。祖母からかけられるのは、「部屋が臭い」「体が匂う」といった否定の言葉ばかりだった。部屋にあるものは、しょうこにとって大切なものばかりだ。それでも祖母から「いらないもの」と言われるたび、心は少しずつ傷ついていく。
作者の小野寺さんが漫画を描き始めたのは高校時代。高校1年生で初めて原稿を完成させ、高校2年生のときに京都国際マンガ・アニメフェアの出張編集部へ足を運んだ。「せっかくやし持っていってみるか〜」と軽い気持ちで作品を持ち込んだことが、結果的にサンデー編集部との出会いにつながったのである。
家庭に縛られ、自分らしく生きられない少女を描いた本作「だんしゃり」について小野寺さんは「親に読まれたら苦い顔されるんだろうなぁ、って感じです」と語った。その言葉から、この物語が実体験と深く結びついていることが伝わってくる。執筆については、「執筆自体を苦労だと思うことはない」と語りつつも、重いテーマや実体験を描く以上、過去のつらい記憶と向き合うこともあるという。そのため、「できる範囲で自分に優しくしようとはしています」と、無理をしすぎない姿勢について明かしてくれた。
祖母に大切なものを盗まれ、父親にも味方してもらえないなかで、しょうこはすべてを手放し、新しい一歩を踏み出す。見事モーニングの月例賞で新人賞を受賞した本作の明るいラストには、「救われてよかった」という声も届いている。苦しさの先に静かな希望が残るこの物語、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：小野寺こころ(@onoderaKOKORO8)
