◇明治安田J1百年構想リーグ第1節 川崎F5―3柏（2026年2月8日 U等々力）

川崎フロンターレがホームで行われた柏レイソル戦を5―3で制し、白星スタートを切った。開始6分にFWエリソン（26）がPKを決めて先制。勢いに乗ったストライカーは5分後にも左足で加点し、同25分には右足でハットトリックを達成した。

決めたのがエリソンなら、その3得点に全て絡んだのがMF伊藤達哉（28）だ。先制のPKは伊藤が反則を誘って獲得し、2点目は伊藤のドリブルをエリソンが横から奪う形でシュート。3点目は自陣に戻ってボールを回収した伊藤が相手2人を引きつけてMF脇坂につなぎ、パスを受けたエリソンが最後に仕留めた。昨季J1日本選手最多の13得点を挙げたアタッカーは、新シーズン初戦で昨季の右サイドから左に移って先発で起用されると、いきなりPK誘発にアシスト、さらに起点となり、昨季に続く活躍を期待させるシーズン初戦となった。

3―0から2点を返された川崎Fは後半23分にDF松長根悠仁（21）が左CKからヘディング弾。過去2季、J3福島に期限付き移籍していたプロ4年生がアカデミー時代から過ごした川崎Fのトップチームでは待望の初ゴールを決めた。

4―2の後半36分には今オフに川崎Fから柏に加入したMF山内日向汰（24）に移籍初ゴールを決められて1点差に迫られたが、後半追加タイムにMF脇坂泰斗（30）がダメ押し弾を決めて5―3で勝利。守備の課題を抱えながらも、昨季J1最多の67得点を挙げたフロンターレが今季も大量点で勢い良く船出した。