◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール4日目（8日、宮崎）

阿部慎之助監督が2軍のライブBPを視察。石井琢朗2軍監督と話し込む場面などがありました。

この日、ライブBPに登板したのは先発転向を目指す泉圭輔投手、又木鉄平投手、ソフトバンクからの加入となった板東湧梧投手、富田龍投手に、山田龍聖投手です。

「泉とかも球数良く投げて頑張っていた。だけど寒かったからね。その割にみんな頑張って投げてくれていた」と語った阿部監督。板東投手とは加入してから初めて会うということで、登板後に握手し、その加入を歓迎しました。

「実戦入って、いろんなことを（久保コーチに）改造してもらってるみたいだからそれがいい方向にいくようにしてほしいなと思います」

また、この日は寒波のため、グッと気温が下がりました。ケガ人が出てしまう恐れもあったため、室内での練習に切り替えたり、午後のメニューを一部なくしたりして、対応していました。阿部監督は「天候も良くなかったけど、ケガ人いなかったので。やるときはやって、きょうみたいに抜くときは抜いて、メリハリつけてやっていきたいなと思います」とクール最終日を終えました。