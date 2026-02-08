元阪神監督の矢野燿大氏（57）が7日放送のBSフジ「ゴルフ大好き 対決！我ら野球人」（土曜前7・00）にゲスト出演。「試合申し込んでもやってくれない」と高校時代の超強豪校について苦笑いまじりにぼやく場面があった。

現役時代に阪神でチームメートだった元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）とのゴルフ対決。「昔は結構やりました。コーチになってからはほとんどやってないです」という片岡氏とのゴルフ。片岡氏も「6年ぶりぐらいです」とした。

そんな2人は矢野氏のほうが1学年上の先輩。大阪出身の矢野氏は大阪市立桜宮高校出身で、京都府出身の片岡氏は強豪・PL学園（大阪）時代に甲子園で春夏連覇を成し遂げている。

同じ大阪の高校だが、公立校出身の矢野氏。当時を振り返り「あっちゃん…PLはもう。めちゃくちゃ憧れなんで。PLと一回は試合したかったですけど。試合申し込んでもやってくれない」と40年前を思い出して大ぼやき。

片岡氏は「いやいやいやいや…」と苦笑いを浮かべつつ「（矢野氏卒業後の）僕らの時は（大阪の）準決勝で当たってるんですよ。3―0ですよ」と僅（きん）差で勝利したと回想した。

矢野氏は「いい投手の後輩がいてね。五輪にもそのあと行ったんですけど」と頑張った後輩たちをプチ自慢。片岡氏から「あれも先制取られてたらちょっとヤバかったですよ。紙一重でした」と伝えられると、矢野氏は「うん。僕、見に行ってましたよ、あの試合」と懐かしそうだった。