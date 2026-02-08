“奇跡の57歳”中島史恵、2月から千葉県に移住していた 都内の拠点引き払い心機一転「終活というものをちょっと頭に…」
元シェイプUPガールズでタレントの中島史恵（57）が8日、都内で行われた『＃57 感じる史恵 中島史恵写真集』発売記念イベントに出席。今月から千葉県に移住したことを明かした。
【写真】DJの姿も美しい！…写真集でのお気に入りカットを紹介する中島史恵
先月21日に発売された自身17冊目となる同写真集では、57歳にして抜群のプロポーションを見せる中島が、またしても“美の地平線”を表現。ヘルシーかつセクシー、現在進行形の中島の魅力が詰まった1冊になっている。
本作は、2024年9月に千葉県で撮影したものだが、中島自身、今月から都内の家を引き払い、千葉県での生活を心機一転スタートさせたという。中島は「年齢的にも、終活というものをちょっと頭に入れた中で、どうやって仕事しながらプライベート心地よくっていう中で、千葉を選択した」とその理由を明かした。
そんな千葉では、これまでのヨガ仕事の関係から千葉・鴨川市にあるディスコでDJとして活躍しているといい「ますます千葉、鴨川を盛り上げていきたいと思っております」と笑顔を見せた。
