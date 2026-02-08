ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、木村葵来（ムラサキスポーツ）が日本勢同種目初となる金メダルを獲得した。木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルを獲得し日本勢ワンツーとなったなか、表彰式後に撮影された1枚に感動の声が上がっている。

予選3位の木村は、決勝1回目に5回転半の大技を決めて首位に立つと、3回目にこの日の最高得点となる90.50を叩き出し、合計179.50となり逆転で金メダルを手にした。木俣も1回目で3位につけると、2回目も85.25をマークし、1回目で2位だった中国の前回王者スー・イーミンを逆転。3回目は得点がつかなかったものの、スーを3点差で振り切り銀メダルを獲得した。

熱戦を繰り広げた3人だが、表彰式後にはそれぞれのメダルを手に持ちながらスーの自撮りで笑顔の3ショット。この微笑ましい写真を五輪公式Xが公開すると、ネット上のファンからは感動の声が寄せられている。

「良い写真、キラキラしてるね」

「全員の笑顔が素晴らしい」

「国境を越えて、互いをリスペクトする姿に嬉しくなった」

「朝から鳥肌」

「互いのライバルを称え合う清々しい若者たち そこに嫉妬など微塵もなく､これこそ真のアスリートの姿」

スーは別のシーンで、金メダルを首からかけた木村の頭に手をやり、笑顔で引き寄せながら祝福したシーンも話題に。「中国の選手の人間性よ」「お互いを讃え合う、アスリート同士の友情」など、2022年北京五輪の金メダリストが見せた国境を越えたスポーツマンシップを称える声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）