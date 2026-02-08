猫がケンカ中に「お腹を見せる」のは、降参しているわけではない？

猫にとってお腹が急所というのは、よく知られていること。

ですから「あえて急所をさらけ出すなんて、負けにいっているのでは？」と多くの人が疑問を感じるでしょう。

しかし、実は猫にとってこの姿勢は、リスクを承知のうえで相手を迎え撃とうとする「背水の陣」のようなものなのです。

仰向けになることで4本の足をフルに使えるため、強烈なキックやホールドを繰り出しやすくなります。

たとえピンチの状態であっても、最後まで諦めずに戦おうとする猫の姿勢には、思わず感心させられます。

もし愛猫同士のケンカを間近で目にする機会があれば、お腹を見せている猫の様子に注目してみてください。

鋭い目つきで相手を捉えながら、必死に「ケリケリ」を繰り出しているはずです。

猫が本当に「負けを認めている」ときにとるポーズ

猫が本当に降参しているときは、反撃することをやめ、体も小さく縮こまった状態になります。

低い姿勢で耳もぺたんと寝かせ「もう自分の負けです」というメッセージを相手に伝えているのです。

猫の世界では、このサインが出た時点で、それ以上攻撃を続けないというのがマナー。

勝った側は深追いをせず、その場を立ち去ります。

また、負けた側の猫が静かにその場を離れるのも、降参のサインの1つです。

ケンカに発展することなく、早々に勝敗が決まるケースも。

相手が明らかに強そうだと感じた場合、すぐに目をそらしたり、尻尾を股の間にしまい込んだりして、無用なケンカ自体を避けようとします。

ケンカ以外でお腹を見せるのは、どんなとき？

ケンカ以外でお腹を見せるときは、そこに反撃の意図はありません。

よく見かけるのが、お腹を丸出しにして眠る姿です。

急所をさらけ出すということは、今いる環境、そして飼い主さんを信頼しきっている証といえるでしょう。

筆者の愛猫もそうですが、ひなたぼっこをしながらお腹を出すのも、至福のひととき。

リラックスしつつ、体を温めているサインです。

もし夏場であれば、体の熱を逃がすためにこのポーズをとることもあるでしょう。

また、飼い主さんの前でくねくねと動きながらお腹を見せるのは、甘えたい・遊びたいという気持ちを表現しています。

ただし「お腹を触ってよい」という意味ではないため、勘違いしないよう注意しましょう･･･！

まとめ

猫がケンカ中にお腹を見せることは、一見急所をさらけ出しているように見えますが、実は反撃を狙うサインです。

仰向けになることで4本の足を自由に使えるため、攻撃力をアップさせ、ピンチをチャンスに変えようと奮闘しています。

一方、本当に負けを認めているときは、反撃はやめて静かに立ち去るというのが猫流。

勝った側も、深追いすることはほとんどありません。

さらに、お腹を見せるポーズは、ケンカ以外の場面でも見られます。

「今はひなたぼっこをして、リラックスしているんだな」というように、状況に応じて愛猫の気持ちを正しく読み取ってあげましょう。