老舗洋菓子ブランド「ユーハイム」（juchheim、神戸市中央区）が、春のギフトシーズンに向けたポケモンデザインのお菓子コレクション「ユーハイムスプリング」を発売する。オンラインショップでは2月9日（月）お昼12時から予約受付を開始し、店頭では2月中旬より順次取り扱いがスタートする。

春を彩るピンク色のポケモンたちが大集合！春季ギフトシーズン向けコレクション「ユーハイムスプリング」発売

今回は好評販売中の「ユーハイム（ポケモン）」シリーズ「ユーハイムバレンタイン」に続く春限定コレクションで、“-ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる- ユーハイムスプリング”をテーマに8種類の新作がお目見えする。





コレクションでは、ピカチュウをはじめ、ピッピ、プリン、ヤドン、ラッキー、サニーゴ、ラブカスなど、出会いの春にちなんで、さまざまな地方から集まった全14匹のピンク色のポケモンたちがパッケージを彩る。

モンスターボールのデザインボックスに入った「ミニバウムクーヘン」（8個入 1944円）は、個包装はピカチュウ、チェリム、シキジカ、ニンフィア、ヌイコグマが集まったデザインになっている。ピカチュウのデザイン缶に入った「ビスケットアソート」（2160円）は、ピカチュウ型ビスケットも入っている。

定番の「バウムクーヘン」（1個入 1620円）は、色々なポーズのラッキーがデザインされたパッケージで登場。ホワイトチョコレートでコーティングされた「ミニチョコバウム（ホワイト）」（3個入 648円）は、ピッピが描かれた箱に入っている。

バタークッキーとチョコクッキーをプリンのデザイン缶に詰め合わせた「クッキー」（16個入 1944円）や、ピカチュウとピンク色のポケモンたちの個包装デザインがランダムで入った「クッキー」（8個入 756円）、ヤドンやニンフィアたちが個包装にデザインされた「スティックバウム」（4個入 972円、6個入 1512円）も販売する。



ユーハイムがポケモンとコラボした春季ギフトシーズン向けコレクション「ユーハイムスプリング」は、オンラインショップで2月9日（月）お昼12時から予約受付を開始し、店頭では2月中旬より順次販売する。数量限定で無くなり次第終了となる。価格は税込み。

