女優の高島礼子が8日、自身のインスタグラムを更新。雪の中を衆院選の投票へ出かけ、そのまま「ひとりランチ」したことを報告した。



【写真】赤く色づいた花に積もった雪 至極の“２ショット”が美しい

日本列島が寒気に覆われ、厳しい寒さに見舞われた一日。高島は「雪ですね」と書き出し、「外に出るのを躊躇しつつ 思い切って投票しに出かけ 気持ち良くてそのままお散歩 ひとりランチ」とつづった。



白く雪化粧した、赤く色づいた花の写真は芸術的。ダウンのアウターをまとった高島が、そっと顔を近づけた“2ショット”はまるで雑誌の1ページのよう。「雪は降れども、良きシャッターチャンスに恵まれず 雪にへばりついて一枚」と記した。



さらに「ひとりランチ」を楽しむ様子もアップ。高島の前には、ご飯、味噌汁、焼き魚、漬けものが並んでいる。シンプルながらも、ほっとさせる温かな定食だ。



ファンからは「雪と椿がすごく綺麗」「雪化粧の中に咲く椿の姿はとても綺麗」「エルサみたい」「鮭定食が美味しそう」「雪の椿と旨い飯」「身体も温まりそうですね」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）