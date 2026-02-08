阪神新加入、25歳外野手は「あかん、期待してまう！」初の対外試合でチーム1号放つ「空いてるレフト、行けるんちゃうか？」昨オフ、ヤクルトから現ドラで移籍

浜田はパンチ力あふれる打撃も持ち味となっている（C）産経新聞社

阪神初の対外試合で移籍組が猛アピールだ。

阪神は2月8日、日本ハムとの練習試合（エナジックスタジアム名護）を行った。

開幕に向け、各選手の調整ぶりが注目される中、「5番・DH」で先発出場した浜田太貴は4回二死の第2打席、日本ハム畔柳享丞の直球を一閃、ボールはぐんぐんと伸びて、左翼フェンスを越えていった。

さらに6回にも三塁線を破る左前打をマークと猛アピール。4日のシート打撃でも長打を放つなど、ポテンシャルの高さを示していたが、初の対外試合となる場で“チーム1号”と首脳陣にしっかり存在感を示せたことは大きい。