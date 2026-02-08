東京六大学リーグの法大に「スポーツに優れた者の特別推薦入学試験」で入学する横浜・奥村凌大内野手と片山大輔投手が８日、神奈川・川崎市内で取材に応じた。

片山は昨春センバツの決勝・智弁和歌山戦の６回１死三塁で、相手４番・福元聖矢がカウント２―２となったところで、先発の織田翔希をリリーフ。１球で空振り三振に仕留めて交代する「大輔の１球」と呼ばれた好救援で、センバツＶに貢献した左腕。「４年後にドラフト１位でプロに入団」を目標に新たなステージへ飛び込み、「４年生ではエースになっているような選手に」と意気込んだ。

横浜でチームメートだった阿部葉太外野手は、同じ東京六大学リーグの早大に入学。六大学リーグの最多安打記録（１３１本＝明大・高山俊）の更新を目標に挙げたことを知ると、「自分は奪三振記録で」と目標を掲げた。リーグ記録は早大・和田毅（元ソフトバンク）の４６７奪三振で、法大では江川卓（元巨人）の４４３奪三振が最多。レジェンド２名の名前を聞くと「結構やばいこと言っちゃったな…」と苦笑したが、「それを超えるのが横浜ＯＢだと思っているので頑張ります」と成長を誓った。