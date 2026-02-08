新潟が白星スタート、藤枝・槙野智章監督の初陣は黒星…3試合が雪で中止に／J2・J3百年構想第1節
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節の9試合が8日に行われた。
1年半後のJ1復帰を期するアルビレックス新潟は、マテウス・モラエスが開始3分に挙げた1点を守り抜いて愛媛FCを撃破。サガン鳥栖はFC琉球の逆転を許したあとに追いついたものの、PK戦で敗れて勝ち点「1」にとどまった。
藤枝MYFCは槙野智章監督の初陣で、FC岐阜にホームで敗戦。川井健太監督が就任した北海道コンサドーレ札幌もいわきFCに敗れて黒星スタートとなった。
テゲバジャーロ宮崎は退場者を出しながらも、終盤に勝ち越して鹿児島ユナイテッドFCとのダービーマッチを制した。そのほか、高知ユナイテッドSCやロアッソ熊本、カマタマーレ讃岐らも開幕戦勝利を収めた。
栃木SC対ヴァンラーレ八戸、SC相模原対ザスパ群馬、大分トリニータ対レイラック滋賀FCの3試合は、降雪・積雪の影響により中止となった。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
▼2月7日（土）
【EAST-A】
栃木シティ 1−4 ベガルタ仙台
横浜FC 1−2 モンテディオ山形
湘南ベルマーレ 1−2 ブラウブリッツ秋田
【EAST-B】
RB大宮アルディージャ 2−1 松本山雅FC
ヴァンフォーレ甲府 4−1 福島ユナイテッドFC
ジュビロ磐田 0−0（PK戦：4−2） AC長野パルセイロ
【WEST-A】
奈良クラブ 0−6 徳島ヴォルティス
【WEST-B】
ギラヴァンツ北九州 1−3 ガイナーレ鳥取
▼2月8日（日）
【EAST-A】
栃木SC （中止） ヴァンラーレ八戸
SC相模原 （中止） ザスパ群馬
【EAST-B】
藤枝MYFC 0−2 FC岐阜
いわきFC 1−0 北海道コンサドーレ札幌
【WEST-A】
愛媛FC 0−1 アルビレックス新潟
FC今治 0−0（PK戦：5−3） ツエーゲン金沢
FC大阪 0−1 カマタマーレ讃岐
高知ユナイテッドSC 3−1 カターレ富山
【WEST-B】
ロアッソ熊本 2−1 レノファ山口FC
大分トリニータ （中止） レイラック滋賀FC
鹿児島ユナイテッドFC 2−3 テゲバジャーロ宮崎
FC琉球 2−2（PK戦：4−3） サガン鳥栖
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位 仙台（3／＋3）
2位 秋田（3／＋1）
2位 山形（3／＋1）
4位 横浜FC（0／−1）
4位 湘南（0／−1）
6位 栃木C（0／−3）
−位 八戸（0／0）
−位 栃木SC（0／0）
−位 群馬（0／0）
−位 相模原（0／0）
【EAST-B】
1位 甲府（3／＋3）
2位 岐阜（3／＋2）
3位 大宮（3／＋1）
4位 いわき（3／＋1）
5位 磐田（2／0）
6位 長野（1／0）
7位 松本（0／−1）
8位 札幌（0／−1）
9位 藤枝（0／−2）
10位 福島（0／−3）
【WEST-A】
1位 徳島（3／＋6）
2位 高知（3／＋2）
3位 新潟（3／＋1）
3位 讃岐（3／＋1）
5位 今治（2／0）
6位 金沢（1／0）
7位 FC大阪（0／−1）
7位 愛媛（0／−1）
9位 富山（0／−2）
10位 奈良（0／−6）
【WEST-B】
1位 鳥取（3／＋2）
2位 宮崎（3／＋1）
3位 熊本（3／＋1）
4位 琉球（2／0）
5位 鳥栖（1／0）
6位 鹿児島（0／−1）
7位 山口（0／−1）
8位 北九州（0／−2）
−位 大分（0／0）
−位 滋賀（0／0）
▼2月14日（土）
【EAST-A】
群馬 vs 八戸
横浜FC vs 仙台
湘南 vs 相模原
【EAST-B】
大宮 vs 札幌
甲府 vs 長野
藤枝 vs 松本
【WEST-A】
奈良 vs 今治
▼2月15日（日）
【EAST-A】
栃木SC vs 山形
栃木C vs 秋田
【EAST-B】
いわき vs 福島
岐阜 vs 磐田
【WEST-A】
FC大阪 vs 高知
讃岐 vs 富山
徳島 vs 新潟
愛媛 vs 金沢
【WEST-B】
山口 vs 滋賀
鳥栖 vs 熊本
大分 vs 北九州
宮崎 vs 鳥取
鹿児島 vs 琉球
