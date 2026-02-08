楽天のルーク・ボイト内野手（34）が来日し、8日から沖縄・金武町の1軍キャンプに合流。練習前には円陣の中で「皆さんに会えてうれしいです。オフはちょっと恋しかった。この6週間以上、しっかり体を鍛えて、皆さんと一緒に頂点を目指すために戻ってきた」とあいさつした。

来日が遅れたのは大寒波の影響だった。ボイトによると、米テネシー州ナッシュビルの自宅が大規模な寒波の影響で12日間も停電に見舞われ、家を出てから45時間かけて（沖縄の）ホテルに到着したという。停電中も自宅から離れて、電力のあるところで練習を継続することができ、「不幸中の幸い。あとは遅れた分、しっかり取り戻して、チームと一丸となってやるだけ」と意気込んだ。

本拠の「楽天モバイル 最強パーク」は左翼が最大6メートル前に移設するなど改修中。再契約のサイン後に伝え聞いたというボイトは「これほど、うれしいことはなかった。本当に喜びました」とニヤリ。「本当にホームランが出にくい難しい球場だったけど、今年はチーム全体、僕以外の選手も何本か増えると思う」と話したボイト。「何本打てそうか」と問われると、「たくさんと言っときましょうか」と笑顔で答えた。