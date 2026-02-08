【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

海外のホビーメーカー「星環重工」は、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、プラモデル「Ultra Scale AAAヴンダー」などを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」よりプラキット「Ultra Scale AAAヴンダー」の展示を行なっており、全長103cmの大きなサイズで表現された姿や、色分け済み組立模型と塗装済み完成品模型の2種類の仕様をそれぞれ見比べることができる。

また本製品以外にも、ゲーム「アークナイツ：エンドフィールド」より、管理人が着用している「源石（オリジニウム）リミッター」や、集成工業システムの要である「協約核心」のほか、「精錬炉」「粉砕機」「成形機」「採種機」などの各設備を表現した「集成工業 設備コレクションボックス」なども展示している。

(C)カラー

(C) HYPERGRYPH (C) GRYPHLINE