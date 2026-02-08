フォーティーセブン×ディズニー♡親子で楽しむ新作ミッキーキャップ
1947年に米国ボストンで誕生したカジュアルライフスタイルブランド’47（フォーティーセブン）から、2026年ディズニーデザインコレクションの第1弾が登場。ミッキーマウスとミニーマウスをモチーフにした新作キャップが、2月5日（木）より発売されます。’47らしいナチュラルな色合いと豊富なカラーバリエーションで、毎日のスタイリングに自然に寄り添う注目コレクションです♡
ミッキー＆ミニーの新作キャップ
本コレクションでは、ミッキーマウスをモチーフにしたキャップが全7色、ミニーマウスは全3色でラインアップ。
いずれも’47を代表する定番シルエット「CLEAN UP」を採用し、柔らかなかぶり心地と自然なフィット感が魅力です。
ナチュラルなカラーを基調としているため、カジュアルからきれいめまで幅広いコーディネートに取り入れやすい仕上がりとなっています。
[’47 CLEAN UP]（大人用）
価格：4,620円
カラー：ミッキーマウス7色／ミニーマウス3色
親子で楽しめるキッズモデル
[’47 CLEAN UP]
価格：4,180円
キッズサイズも展開されており、ミッキーマウス2色、ミニーマウス1色の全3モデルを用意。カラーはブラック、サンドストーム、ピンクが揃い、親子でリンクコーディネートを楽しめます。
日常使いしやすいデザインとサイズ感で、お出かけやレジャーシーンにもぴったりです♪
ディズニーコレクションは今後も続々
フォーティーセブンとディズニーが手掛ける本コレクションは、日常にさりげなくディズニーの世界観を取り入れたい方にぴったり♡
今シーズンは2月から5月まで、毎月ディズニーデザインコレクションが順次発表される予定です。
お気に入りのカラーを選んで、親子やパートナーとのリンクスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪