フォーティーセブン×ディズニー♡親子で楽しむ新作ミッキーキャップ

1947年に米国ボストンで誕生したカジュアルライフスタイルブランド’47（フォーティーセブン）から、2026年ディズニーデザインコレクションの第1弾が登場。ミッキーマウスとミニーマウスをモチーフにした新作キャップが、2月5日（木）より発売されます。’47らしいナチュラルな色合いと豊富なカラーバリエーションで、毎日のスタイリングに自然に寄り添う注目コレクションです♡

ミッキー＆ミニーの新作キャップ

本コレクションでは、ミッキーマウスをモチーフにしたキャップが全7色、ミニーマウスは全3色でラインアップ。

いずれも’47を代表する定番シルエット「CLEAN UP」を採用し、柔らかなかぶり心地と自然なフィット感が魅力です。

ナチュラルなカラーを基調としているため、カジュアルからきれいめまで幅広いコーディネートに取り入れやすい仕上がりとなっています。

[’47 CLEAN UP]（大人用）



価格：4,620円

カラー：ミッキーマウス7色／ミニーマウス3色

親子で楽しめるキッズモデル

[’47 CLEAN UP]

価格：4,180円

キッズサイズも展開されており、ミッキーマウス2色、ミニーマウス1色の全3モデルを用意。カラーはブラック、サンドストーム、ピンクが揃い、親子でリンクコーディネートを楽しめます。

日常使いしやすいデザインとサイズ感で、お出かけやレジャーシーンにもぴったりです♪

ディズニーコレクションは今後も続々



フォーティーセブンとディズニーが手掛ける本コレクションは、日常にさりげなくディズニーの世界観を取り入れたい方にぴったり♡

今シーズンは2月から5月まで、毎月ディズニーデザインコレクションが順次発表される予定です。

お気に入りのカラーを選んで、親子やパートナーとのリンクスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪