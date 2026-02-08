第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが自身のブログで、朝食風景を公開しました。



「焼き鳥カレー」と題した投稿で花田さんは、カレーに自ら購入した焼き鳥をトッピングするよう妻に依頼したことを報告。「私が買ってきた焼き鳥をカレーに乗せてと妻に言いました。確かに言いました」と、自らのリクエストだったことを強調しつつ振り返っています。







公開された写真には、山盛りの焼き鳥カレーを指さす花田さんの姿が。カレーライスには、大量の鶏皮、つくね、ソーセージ、さらにはブロッコリーが添えられており、その圧倒的なボリュームが目を引きます。









花田さんは「でもこんなカレー見たことないよ。焼き鳥カレー、美味しかったです」と満足げに感想を綴りました。

一方で、「お腹が空いていてかった焼き鳥の皮12本は買い過ぎでした」とも明かしており、現役時代を彷彿とさせる食欲旺盛な一面を覗かせています。







最後に投稿された写真には、窓から差し込む自然光の中、穏やかな笑顔でスプーンを手に食事を楽しむ花田さんの姿が収められています。







この投稿に、「カレーのルーと混ぜないように乗せてという事でしょうか？」「焼き鳥カレー見るナイスショット写真です」「美味しいカレーに焼き鳥でボリューミーなご朝食 お兄ちゃん大満足でしたね」「焼き鳥の皮12本 確かに…山盛り焼き鳥 お兄ちゃんも多かったですか？」「お兄ちゃんの思っていた焼き鳥カレーはどんなだったのかな？」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】