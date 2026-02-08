「これ以上にない脚線美！」山田優、美脚際立つセットアップ姿！ 「足長ーい！」「こんなママ最高」
モデルで俳優の山田優さんは2月7日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つコーディネートを披露しました。
【写真】山田優、美脚際立つコーディネート！
「これ以上にない脚線美！」山田さんは「次の週末は 都会の喧騒の中でも 思いっきりゆっくり過ごせる公園でも 主張しすぎないこのバッグを連れて ふらりとお出かけしたいな」とつづり、10枚の写真を投稿。おなかがのぞき、美脚と抜群のスタイルが際立つボルドーのセットアップにショートブーツを合わせ、茶色のアウターを羽織ったコーディネートを披露しています。
この投稿にコメントでは「これ以上にない脚線美！」「スタイル良くて羨ましい」「足長ーーーーい！」「『モデル山田優でっす』って感じ最高だぁぁぁ〜」「ヘアスタイルカッコイイ」「こんなママ最高」と称賛の声が多数寄せられています。
スタイル際立つ私服姿に反響！1月8日の投稿では、新年の挨拶とともにミニ丈スカート姿で圧巻の美脚を披露している山田さん。自身のInstagramでは抜群のスタイルが際立つ私服姿をたびたび公開しています。今後もハイセンスなコーディネートの投稿が楽しみですね！(文:福島 ゆき)
