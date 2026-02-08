¡Ö¤ª¤©¡Á¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤¹¡×ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶àÆ©¤±Æ©¤±ÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×
¥Þ¥¤¥¯¼ê¤ËÀÚ¤Ê¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç
¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬Æ©¤±Æ©¤±¥É¥ì¥¹¤ÎÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5·î2Æü¤ÎÅìµþ¸ø±é(¹Á¶è¤ÎÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë)¡¢Æ±4Æü¤ÎÂçºå¸ø±é(Âçºå»Ô¤ÎGORILLA HALL OSAKA)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£
¡¡¹õ¤¤¥ì¡¼¥¹¤ÎÆ©¤±Æ©¤±¤Î°áÁõ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤ËÀÚ¤Ê¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç²Î¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎURL¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤©¡Á¡×¡ÖÈþ¤·¤¤Ëâ½÷¡×¡Ö±ð¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤¹¡×¡ÖÍÅ±ð¤Ç¥¤¥¤¥ª¥ó¥Ê¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£