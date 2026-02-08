¡Ö¤Ç¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤«‼︎À¼½Ð¤¿¤ï¡×¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹213¥»¥ó¥Á¿·½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓàµÜ¾ë¤ÈÇØÈæ¤Ùá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö²Ã¹©¡©¤Ã¤Æµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖµÜ¾ë¤¬¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤Ë¸«¤¨¤ë¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¿·³°¹ñÀÒÅê¼ê¤ÈµÜ¾ëÂçÌï(²Æì¸©½Ð¿È)¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÈÄ¹171¥»¥ó¥Á¤ÎµÜ¾ë¤ÈÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢213¥»¥ó¥Á±¦ÏÓ¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¸¥§¥ê¡¼¡£42¥»¥ó¥Á¤Î¿ÈÄ¹º¹¤ÏÎòÁ³¤Ç¡¢µÜ¾ë¤Ï¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¸ª¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ø¼°X¤Ï2¿Í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö#213cm¡¡#Â¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï#34cm¡¡#¥¹¡¼¥Ñ¡¼¿Â»Î¡¡#´üÂÔÂç¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢¹â¿ÈÄ¹±¦ÏÓ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¶Ã¤¤âÂç¤¤¯¡Ö¤Ç¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤«‼︎À¼½Ð¤¿¤ï¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡©¥Ç¥«¤¹¤®¤ó¤«¡×¡ÖÀ¨¤¤¿ÈÄ¹º¹¡ª¡×¡ÖµÜ¾ë¤¬¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤ÎÂ©»Ò¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ã¹©¤·¤Æ¤ë¤ó¡©¤Ã¤Æµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£