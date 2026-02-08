¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×ËÜ²°¤ÎÁ°¤ÎÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËSNS¶ÃØ³¡ª¿ô³Ø¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤¬Ëü¥Ð¥º¤ÎÈ¿¶Á¡ÖËÜÅö¤À!!¥Ö¥Ã¥¯¤ê¤·¤¿¤ï¡×¡Ö¿è¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Öµ¤ÉÕ¤±¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×
¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¶öÁ³?¤½¤ì¤È¤â...
¡¡NHK E¥Æ¥ì¡Ö3¤«·î¤Ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¿ô³Ø¡×½Ð±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ô³Ø¼Ô¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢³¹¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜ²°¤ÎÁ°¤ÎÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¡ØËÜ¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿!¤¹¤´¤¤¶öÁ³!¡×¤È¡¢¡ÖËÜ¡×¤ÎÂç¤¤Ê´ÇÈÄ¤¬ÌÜÎ©¤Ä½ñÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Î²«¿§¤¤ÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¶öÁ³¤Ë¤â¡ÖËÜ¡×¤ÎÊ¸»ú¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¿ô³Ø¼Ô¤ÇÃøºî²È¤Î²£»³ÌÀÆü´õ¤µ¤ó¡£¡¡¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤À!!¥Ö¥Ã¥¯¤ê¤·¤¿¤ï¡×¡Ö¾å¤Î¥Á¥ç¥ó¤Ï¡¢ÅÀ»ú¤ÎÊý¤Ç¤ÏÉÔÍ×¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¡¢»Ü¹©¼Ô¤¬µ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¤òÍø¤«¤»¤¿¤È¤ß¤¿!¡×¡ÖÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó ½é¤á¤Æ¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤!¤Á¤ã¤ó¤ÈËÜ¤À!¡×¡ÖËÜ¤Î¾å¤ÎÉôÊ¬¤¬Ä¹¤¹¤®¤ÆÁð¡×¡Ö¿è¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£