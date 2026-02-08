高野豆腐が『ふわむち食感のから揚げ』に⁉血糖値ケアやダイエット、脂質の排出にも
外はカリッ、中はふわっとむっちり。いま注目の高野豆腐を使って、想像を超える食感に仕上げたスパイシー唐揚げをご紹介。
実は高野豆腐は、血糖値の急上昇を抑え、余分な脂質の排出を助ける優秀食材。いま注目のたんぱく質「レジスタントプロテイン」を豊富に含み、血中コレステロール値を減少させる効果や、糖尿病の予防・改善、血中中性脂肪の上昇を抑える効果などがあると言われています。
今回ご紹介するのは、カレーの香りが立ち、ひと口目からパンチ十分。揚げものなのに、どこか軽やか。そんなうれしい一皿です。
『高野豆腐のスパイシーから揚げ』のレシピ
材料（2〜3人分）
高野豆腐……4個
〈下味〉
溶き卵……1個分
しょうゆ……大さじ1
酒……大さじ1
水……大さじ1
にんにくのすりおろし……小さじ1
カレー粉……小さじ1
鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1
砂糖……小さじ1
あればクミンパウダー……小さじ1/2
レモンのくし形切り……適宜
片栗粉
揚げ油
高野豆腐の基本の戻し方
高野豆腐はバットやボールに入れ、50℃ほどの湯をひたひたに注ぐ。5分ほどおき、手でさわって中まで柔らかくなっていたら、両手でぎゅっとはさみ、水けを絞る。
※パッケージにもどし方の指定がある場合は、記載に従ってください。
作り方
（1）高野豆腐をもどし、下味に漬ける
高野豆腐は上記「基本のもどし方」を参照してもどして水けを絞り、一口大にちぎる。ポリ袋に下味の材料を入れてよく混ぜ、高野豆腐を加えてもむ。
POINT
高野豆腐は下味をあっという間に吸うので、豆腐を加える前に袋の外側からしっかりと下味を混ぜて。
（2）片栗粉をまぶし、揚げる
（1）のポリ袋に片栗粉大さじ3〜4加え、全体にまぶす。フライパンに揚げ油を高さ2cmほど入れて低めの中温※に熱し、高野豆腐を入れる。ときどき返しながら3〜4分揚げ、油をきる。器に盛り、レモンを添える。
※170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度。
しっかり食べたい日も、少し体を気づかいたい日も頼れる存在。高野豆腐の新しいおいしさを、ぜひ楽しんでみてください♪
