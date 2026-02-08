元「シブがき隊」でタレントの布川敏和（60）が7日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後19・54）にゲスト出演。オープニングからアクシデントを告白した。

この日のロケは、新年最初に収録。MC・黒田有と、常連メンバー橋下徹氏がまずは登場し、昨年の同番組を振り返った。橋下氏は「僕の子供がすごい見てるんですけど、僕の回のとき、黒田さんへの負担が大きすぎると言ってるんですよ」と反省した。

黒田は「去年は腰悪くしてね…」と、橋下氏が「仙腸関節炎」を発症し、車いすや松葉杖で出演していたことを回想。「今度は僕がね、年末に通風になりまして。食べ物の規制がごっつい厳しいんで、すみません」と、今回は黒田が不調を告白。フェリーでの船旅中に小指に症状が出たという。「この番組は好調なんですけどね、出てる人間、まあまあ不幸になってるんです」と言って、笑わせた。

その後、登場した布川。「いつもの布川さんじゃなくて、よりおっさんの布川さん皆さんに見ていただきたい」と趣旨を説明した黒田に、「ああ、いいですねえ！もう今日、おっさんそのままで来てますからねえ。4日前にぎっくり腰ですから」と明かした。

「今日来られるか心配だったの、2日間はトイレ行くのも歩けなくて…キャンセルかどうかなあって感じで。病院行って鍼（はり）と電気と。そしたら痛いけど歩ける」と説明した。

黒田は「ほら！」と思わず声を上げた。昨年の橋下氏、今回の黒田の不調に続き、ゲストもアクシデントに見舞われる“おっさんぽの呪い”を訴えたが、「結局みんな年齢がね…」という結論に。

橋下氏は「腰もやって、この間のロケでは歯も取れて…」と災難続きであることを嘆いた。布川は「いや、歯茎がダメになるのよ。同級生もみんなそう。歯ボロボロ、体ボロボロ」と共感し、大笑いした。

布川はぎっくり腰の経緯も打ち明けた。「500mlの発泡酒（のケース）を駐車場にとめた車のトランクから、“さあ家に…”」と持ち上げた瞬間に「パキンッ！です」と再現していた。