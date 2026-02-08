近藤真彦、18歳息子とマラソン大会に参加 “顔出し”ゴールショットで完走を報告「最高のツーショット」「パパと同じでイケメン」
歌手・俳優の近藤真彦（61）が8日、自身のインスタグラムを更新。「先週、息子と （紀州）口熊野マラソン に出てきました」と報告し、息子（18）と共に走る姿を公開した。
【写真】「パパと同じでイケメン」近藤真彦＆18歳息子の“顔出し”ゴールショット
「僕は9年ぶり、息子は初マラソン」となった今回は、「初挑戦の息子は30km過ぎから足が上がらず、ラスト10kmは『走る→歩く』を繰り返し」と苦戦しながらも、見事親子で完走。
「普段はしないような話をしながら、無事に一緒にゴールできました 本当に楽しかった」と、親子での挑戦を大切そうに振り返り、ゴールテープを前に両手を挙げて並んで走る親子の姿を披露した。
「61歳、これが最後になるのかな…なんて思いながら（笑）」と気持ちを明かした近藤は、「僕自身もマラソン大会を主催する立場ですが、改めて感じたのは、大会はボランティアの皆さんの力があってこそだということ。感謝しかありません」と大会運営への感謝もつづった。
また、「今日、雪でマラソン大会が中止になったというニュースを見ました。関係者の方々や選手の皆さんの気持ちを思うと、胸が痛みます。来年、ぜひリベンジを」とメッセージを届けている。
この投稿にファンからは、「完走おめでとうございます」「素敵なワンシーン」「お父さんの顔」「パパ姿も貴重」「初で完走はすごい！」「素敵な思い出が増えて最幸ですね」「最高のツーショット」「パパと同じでイケメン」など温かい声が寄せられている。
近藤は、1994年6月に一般人女性と結婚。2007年10月に第1子となる男児が誕生した。
