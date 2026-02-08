千葉Jが前日のリベンジに成功…24得点のホグを筆頭にA東京を振り切る

2月8日、LaLa arena TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第22節GAME2が開催。千葉ジェッツがアルバルク東京を72－64で下し、前日の惜敗の借りを返した。

前日のGAME1では73－75とわずか2点差で涙を呑んだ千葉J。連敗は避けたいホームの千葉Jは、第1クォーターからエンジン全開の攻勢を見せる。ディー・ジェイ・ホグの3ポイントやナシール・リトルのファストブレイクなどで着実に得点を積み上げると、守ってもA東京をわずか10得点に封じ込めて、23－10と最高のスタートを切る。

続く第2クォーターでも千葉Jの勢いは衰えず、ホグが前半だけで17得点を挙げる活躍を披露し、41－26と15点のリードを奪って試合を折り返した。





［写真］＝B.LEAGUE

［写真］＝B.LEAGUE

しかし後半に入ると、A東京の反撃にあうことに。第3クォーター、マーカス・フォスターを中心にとした猛反撃を止めきれず。千葉Jは10分間で27失点を喫し、一時は逆転されるなど苦しい展開を強いられたが、55－53と辛うじてリードして最終クォーターへ。勝負の第4クォーター、千葉Jは再びディフェンスの強度を高める。試合時間残り4分20秒で同点の状況から、渡邊雄太の3本のフリースローで突き放すと、原修太も勝負どころで貴重な得点をマーク。終盤、A東京の小酒部泰暉に連続得点を許すも、富樫勇樹が落ち着いてゲームをコントロールし、最後は原がフリースローを沈めて試合終了。第4クォーターを11失点に抑え込んだ千葉Jが、ホームの大声援を背にリベンジを果たした。

千葉Jはホグが3本の3ポイントを含む24得点8リバウンド4アシストと爆発。リトルが14得点、原が11得点、富樫が9得点4アシストで勝利に貢献した。





［写真］＝B.LEAGUE

一方のA東京は、フォスターが22得点、サイズが17得点を挙げ、ライアン・ロシターも6得点10リバウンド8アシストとマルチな活躍を見せたが、連勝とはならなかった。

■試合結果



千葉ジェッツ 72－64 アルバルク東京（@LaLa arena TOKYO-BAY）



千葉J｜23｜18｜14｜17｜＝72



A東京｜10｜16｜27｜11｜＝64

【動画】富樫のアシストからクエンティン・ミロラ・ブラウンがアリウープ