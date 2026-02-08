「ビタミンD欠乏症」と”肌の色”は関係がある？症状や原因も医師が解説！

ビタミンD欠乏症を知っていますか？

本記事ではビタミンD欠乏症について以下の点を中心にご紹介します。

・ビタミンD欠乏症の症状

ビタミンD欠乏症について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

※この記事はメディカルドックにて『「ビタミンD欠乏症」を発症する原因や主な症状・予防法はご存じですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

ビタミンD欠乏症について

ビタミンD欠乏症とはどのような病気ですか？

ビタミンD欠乏症は、身体がビタミンDを十分に取り入れられない状態を指します。ビタミンDは、骨や筋肉の健康に重要な役割を果たしており、不足すると様々な健康問題が引き起こされる可能性があります。ビタミンDは通常、日光によって皮膚から合成されますが、日光にさらされる時間や地域の気候条件、食事などの要因によって不足する場合があります。

ビタミンD欠乏症の主な症状を教えてください。

ビタミンD欠乏症は、骨や筋肉の健康に関する症状を呈します。具体的な症状には、骨の脆弱性や骨折のリスクの増加、筋力の低下、筋肉や関節の痛み、身体の疲労感、歩行困難、骨や関節の変形、歯の健康問題などがあります。また、ビタミンDは免疫機能にも関与しているため、免疫力の低下や感染症への罹患リスクの増加も見られる可能性があります。これらの症状は個人によって異なる場合もありますが、ビタミンD欠乏症の疑いがある場合は、医師に相談し、正確な診断と適切な治療が重要です。

ビタミンD欠乏症はどのように診断しますか？

ビタミンD欠乏症の診断は、以下の検査結果と症状の評価を総合的に考慮して行われます。一般的に、以下の手法が使用されます。

医師は、骨や筋肉の健康に関連する症状や体の不調を評価します。これには、骨の脆弱性、筋力の低下、関節の痛みなどが含まれます。

また、血液中のビタミンDレベルを測定することで、欠乏状態を確認します。一般的には、25(OH)Dと呼ばれるビタミンDの代謝物質の血中濃度が測定されます。欠乏状態の判断基準は異なる場合がありますが、一般的には20 ng/mL未満が欠乏とされます。

症状や病歴に基づいて、骨密度測定（DEXAスキャン）や血中カルシウムやリンの測定など、追加の検査が行われる場合もあります。

何が原因で発症しますか？

ビタミンD欠乏症は、一般的に以下の原因によって発症します。ビタミンDは、皮膚が紫外線Bを受けて合成されます。日光への適切な暴露が不足すると、ビタミンDの合成が減少し、欠乏症の原因となります。これは、屋内での生活や日焼けを避けるための対策などが関係しています。

高緯度地域では、冬季に日照時間が短くなり、日光への暴露が不足しやすくなります。また、季節によっても日照時間が変化するため、ビタミンDの合成量に影響を与える可能性があります。

日焼け止めや化粧品などの肌の保護剤は、紫外線を遮断し、ビタミンDの合成を妨げる可能性があります。適切な使用量やタイミングの調整が重要です。

高齢者や肥満の人は、ビタミンDの吸収や代謝に影響を及ぼす可能性があります。高齢者は皮膚のビタミンＤ合成能が低下してしているため、また、肥満の場合、ビタミンDが脂肪組織に取り込まれ、血液中の利用可能な量が減少する可能性があります。

腸管の吸収障害がある場合、ビタミンDの吸収が妨げられるため、欠乏症が発症する可能性があります。

ビタミンD欠乏症にならないための予防法はありますか？

ビタミンD欠乏症の予防法を以下に紹介します。

日光にはビタミンDの合成に必要な紫外線Bが含まれています。毎日の短時間の日光浴や、日中の戸外活動を通じて、肌を適度に日光にさらしましょう。

食品からビタミンDを摂取することも重要です。脂肪魚、乳製品、卵黄、キノコ類などが良いビタミンDの源です。

日光や食事だけでは十分なビタミンDを摂取できない場合は、医師の指示のもとでビタミンDのサプリメントを利用することも考慮しましょう。

適度な運動やバランスの取れた食事、ストレスの管理など、健康的な生活習慣を維持することもビタミンD欠乏症の予防に役立ちます。

これらの予防法を組み合わせることで、ビタミンD欠乏症のリスクを低減する可能性があります。ただし、個人の状況やニーズに応じて適切な予防方法を選択し、医師との相談が重要です。

ビタミンD欠乏症と肌の色は関係がありますか？

ビタミンD欠乏症と肌の色は関連している場合も多くあります。肌の色によって、ビタミンDの合成に必要な紫外線の吸収量が異なるためです。例えば、濃い肌の方ではメラニン色素の量が多く存在し、紫外線が深く浸透しづらい特徴があります。そのため、同じ紫外線量の環境下でも濃い肌の方がビタミンDを合成しにくいと考えられています。ビタミンDは紫外線（UV-B）を浴びることで皮膚で合成されますが、肌の色によって紫外線の吸収量が異なるため、ビタミンD合成能力も変わります。特に日照時間が限られる地域や冬季の寒冷地では、ビタミンDの合成に必要な紫外線が不足しやすく、肌の色による影響がより顕著に現れることがあります。、ビタミンD欠乏症のリスクを低減する可能性があります。ただし、個人の状況やニーズに応じて適切な予防方法を選択し、医師との相談が重要です。

編集部まとめ



ビタミンD欠乏症についてお伝えしてきました。ビタミンD欠乏症についての要点をまとめると以下の通りです。

・ビタミンD欠乏症は身体がビタミンDを十分に取り入れられない状態のことを指し、骨や筋肉の健康に関する症状を呈する

・ビタミンD欠乏症は、症状や血液中のビタミンDレベルの測定によって診断される

・適度な日光浴、食事からのビタミンD摂取、適度な運動やストレスの管理によって、ビタミンD血病床の予防および症状の改善が見込まれる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

ビタミンD不足の子どもが増えています。（ふかざわ小児科）