【レポート】JO1ライブフィルム公開記念舞台挨拶に登壇！ライブ当日の裏話も

グローバルボーイズグループ・JO1が2月7日TOHOシネマズ六本木で行われたJO1初のライブ映画作品 『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME - LIVE FILM』の公開記念舞台挨拶& 全国中継上映会に登壇した。

■「視界全部がJO1なので“神席”が何度でも味わえる」（川尻蓮）

自己紹介では、メンバーそれぞれが地元の映画館へと呼びかけ盛り上げる。さらに河野純喜は、1週間韓国で過ごしたのち、昨日帰宅した際に冷蔵庫が開いており、中身をすべて捨てることになってしまったと明かし、近況トークで笑いを誘った。

白岩瑠姫は作品を鑑賞した感想を聞かれ、「JO1がJO1のステージを観るということがなかったので、JAM（JO1のファンネーム）と同じ気持ち、新鮮な気持ちで観ました」とコメント。河野は「僕たちも久しぶりにこのライブを観て、“こんな曲の繋げ方してるんだ”“こんな演出してたんだ”と自分たちのライブに驚かされたので、それが自信にもなりました」と語った。

さらに、初めての単独東京ドーム公演という大切なライブが映画化したことについて、川西拓実は「初めての東京ドーム公演はこの先もないので、たくさんの想いが詰まったライブを、こうして何回も観られることができて最高です」と話す。

通常版に加え、SCREENX、4DX、ULTRA4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開されている本作。ULTRA 4DXでの 鑑賞もした川尻蓮は「視界全部がJO1なので“神席”が何度でも味わえる」と臨場感をアピールした。また、来週11日から実施される副音声付き上映についてどのような話をしているか聞かれると、金城碧海はライブのアンコールで歌唱した楽曲「飛べるから」で泣いていた自分がが映るたびに、「まだ泣いてる、泣きすぎやろ」とメンバーからいじられていたと振り返り。金城は泣いてしまった理由について、「そのあと歌唱パートがないのに、ステージの真ん中に行ってとメンバーが言ってくれたから、感極まって ずっと泣いてました」と裏話を交えて語った。

また、4月に東京ドーム・京セラドーム大阪でのライブを控えるJO1は、今年のライブについても意気込みを語る。川尻は「次のライブ直前のタイミングで僕らも観れたのは、すごく良い機会だった」と話す。イベントの締め括りを無茶振りされた河野は「僕たちはライブを大切にしています！みんな行くで！行こうぜ！」とメンバーを巻き込み、恒例の円陣を実施。重ねて無茶振りを受けた豆原一成は、大きなパネルを持ち上げて「JO1 LIVE FILM 観てね～」と おどけてみせると、会場は大爆笑に包まれた。

本作は2月11日からの副音声付き上映や、2月19日に5都市で開催される応援上映、この日の舞台挨拶で発表された感想投稿キャンペーンなど、さまざまな形で楽しめる展開が続いていく。

■【画像】公開記念舞台挨拶の様子

■作品情報

『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME - LIVE FILM』

公開日：2026年1月30日

出演:大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜

佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨

監督：オ・ユンドン

製作：CJ4DPLEX

配給：TOHO NEXT 吉本興業

協力：LAPONE ENTERTAINMENT

(C)2026 LAPONE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

■関連リンク

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/

『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME - LIVE FILM』公式サイト

https://cloud.jo1.jp/feature/jo1dershow2025_livefilm