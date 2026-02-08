【波浪警報】福井県・福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町などに発表 8日16:21時点
気象台は、午後4時21分に、波浪警報を福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。
嶺南では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。福井県では、8日夜のはじめ頃から8日夜遅くまで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□波浪警報【発表】
8日夜のはじめ頃から8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■小浜市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 35cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□波浪警報【発表】
8日夜のはじめ頃から8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■あわら市
□波浪警報【発表】
8日夜のはじめ頃から8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■坂井市
□波浪警報【発表】
8日夜のはじめ頃から8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■南越前町
□波浪警報【発表】
8日夜のはじめ頃から8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■越前町
□波浪警報【発表】
8日夜のはじめ頃から8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■美浜町
□波浪警報【発表】
8日夜のはじめ頃から8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■高浜町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 35cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□波浪警報【発表】
8日夜のはじめ頃から8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■おおい町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 35cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□波浪警報【発表】
8日夜のはじめ頃から8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■若狭町
□波浪警報【発表】
8日夜のはじめ頃から8日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m