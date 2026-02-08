気象台は、午後4時21分に、波浪警報を福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。

嶺南では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。福井県では、8日夜のはじめ頃から8日夜遅くまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■福井市

□波浪警報【発表】

8日夜のはじめ頃から8日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 6m





