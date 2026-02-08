昨季限りで現役を引退した沢村拓一氏（37）が7日放送のテレビ東京「スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live〜」（月〜木曜後11・55、金曜後11・58、土曜後10・30、日曜後10・54）に出演。3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2番を任せる打者について「彼しかいない」と実名を挙げて推薦した。

番組キャスターを務める前西武監督の松井稼頭央氏（50）がロッテの春季キャンプで臨時コーチを務めている関係で不在。沢村氏は番組冒頭で現役生活を労われ、笑顔で登場となった。

その後、WBCの話題になり、侍ジャパン連覇の鍵を聞かれると「多分、1番は大谷（翔平）選手になると思うんで、そのあとに打つ2番バッターが鍵になるんじゃないかと思います」と指摘した。

そして、「近藤選手が適任じゃないかなと思っています」と前回2023年の世界一メンバーでもあるソフトバンク・近藤健介外野手（32）を2番打者に推薦。「とにかく賢い選手ですし、コンタクトが抜群にうまいんで。つなげるには彼しかいないかなと思います」と言い切った。

昨季までロッテ投手として近藤と対戦。「本当に選球眼が素晴らしいので、三振は少ないですし、四球も多いんで本当に厄介でしたね」と話していた。

沢村氏は2010年ドラフト1位で巨人入りし、2020年9月にトレードでロッテに移籍。同年11月に海外FA権を行使し、翌21年2月にレッドソックスに移籍した。2023年1月ロッテに復帰。2025年10月にロッテを退団して現役続行を希望していたが、今年1月に引退を発表した。通算成績は日米通算59勝60敗79セーブ112ホールド。日本代表としては2013年の第3回WBC（山本浩二監督）に出場している。