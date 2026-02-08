きちんと描いたのにきつく見える。40代・50代が陥りやすい「NG眉メイク」
春が目前に迫り、服や髪は軽さを意識し始めているのに、なぜか顔だけがきつく見える。そんな違和感の正体は「眉メイク」にあるかもしれません。実際40代・50代に多いのが、「きちんと描こう」とするほど、眉が強くなりすぎてしまうケースです。
きちんと描いた眉が、きつく見える理由
年齢を重ねると、眉が薄くなったり形がぼやけたりして、「描かないと不安」と感じがち。その結果、輪郭をはっきり取りすぎたり、濃さを足しすぎたりしてしまいます。すると、眉だけが主張し、表情が強く、近寄りがたい印象に見えてしまうのです。
形・色が“昔のまま”になっていない？
若い頃にしっくりきていた眉の形や色が、今の顔立ちや髪色に合っているとは限りません。角度が強すぎる眉や、濃いブラウン一色で描いた眉は、顔全体を重く見せがち。春に向かって服の色味が明るくなるほど、眉の古さが目立ちやすくなります。
仕上げは「描く」より「なじませる」
大人の眉メイクで意識したいのは、完成度ではなく調和。輪郭を作り込むより、毛流れに沿って色を足し、最後にぼかすだけで印象はグッと柔らぎます。
▲角度が強すぎる眉や濃いブラウン一色で描いた眉は、顔全体を重く見せがち（左）。大人の眉メイクで意識したいのは調和です（右）
眉が主張しすぎないことで、目元や肌のツヤが自然に引き立ち、顔全体が今っぽく整います。2026春は眉を“描き切る”より“溶け込ませる”意識が正解です。＜取材＆文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、メイクアップアーティストや美容師の一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
🌼自然な感じなのに印象アップ！“リアルな毛流れ×ふんわり質感”の「旬な眉メイク」でアカ抜け顔に