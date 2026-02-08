【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年2月9日〜2月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月9日〜2月15日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では幼さが目立つでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
過去の自分に戻りたくない思いが強いです。自分の欲に忠実に行動をとっていくようです。「何を手に入れたいか」を周囲の人達も知っているくらい、アピールしているでしょう。仕事や公の場では自分の中で理想が二転三転します。周りの人達を振り回してしまいそうです。気遣いも忘れないようにしましょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
子供っぽい面を沢山見せます。それが良いか悪いかは相手の好みによるでしょう。想いをぶつけるより、一緒にほっこりとした時間を過ごす方が良いです。シングルの方は、金銭面に困っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの考えなどを探ろうとしています。
｜時期｜
2月11日 嘘が増える ／ 2月15日 目的を変更する
｜ラッキーアイテム｜
包丁
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞