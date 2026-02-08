多額の負債を抱え自己破産 次々と襲いかかる不幸に「ただ息をして生きていくことに精一杯だった」
ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#2が8日(21:00〜)に配信される。
『秘密のママ園2』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○ドキュメント企画「密着! 背水の陣のママ」
番組では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着! 背水の陣のママ」が始動。かつて会社経営者でありながらコロナ禍で多額の負債を抱え、自己破産した32歳のシングルマザー・平川愛里菜が登場する。
次々と襲いかかる不幸に「ただ息をして生きていくことに精一杯だった」と語る平川。誹謗中傷への恐怖から「家族にすら弱みを見せられない」と、孤独な闘いを涙ながらに告白する姿に、スタジオは静まり返る。
そんな平川の姿に、ゲストの真木よう子は「娘を持つ母として共感できる」と称賛。さらに真木自身も「一番辛かった時期」と語る経験を回顧。心ない言葉を浴びせられた過去や、誹謗中傷に対する自身の向き合い方を語る。
【編集部MEMO】
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。
『秘密のママ園2』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
