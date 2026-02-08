フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマークし、イリア・マリニン（米国）を上回って1位となった。団体戦では演技後のキスアンドクライでの各国選手団の姿が話題を呼んでいるが、ファンは日本と開催国イタリアを行き来していた、ある人物に注目している。

表示された108.67点の高得点に歓喜を爆発させる日本選手団。そのなかにいたのが、元世界女王でソチ五輪女子シングル銅メダリストのカロリーナ・コストナーさんだ。2023-24年シーズンからはコーチとして鍵山を指導しており、教え子の会心の演技に満面の笑みを見せていた。

一方、母国イタリアも出場しているとあって、イタリア選手団のキスアンドクライにも姿を見せており、その際には母国の国旗を持ちチームウェアも身にまとっていた。

その姿にネット上の日本人ファンも注目。「日伊キスクラを行ったり来たり忙しいなw」「ん？コストナーさんイタリアの方いたな」「衣装替え」「コストナーさんいつの間にイタリアの席へwww」「コストナー日本とイタリアを行き来するやりたい放題のように見えてほんま笑う」「コストナーさん忙しそうで見つけるたび面白い」などと話題を呼んでいる。



（THE ANSWER編集部）