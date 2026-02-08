【五輪】日本勢メダル１号のジャンプ女子・丸山希…「重いですね」悲願の銅メダルにつながったのは足裏重心への意識

◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 女子個人ノーマルヒル（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

【バルディフィエメ（イタリア）７日＝松末守司】女子の個人ノーマルヒルが行われ、初出場の丸山希（２７）＝北野建設＝が、合計２６１・８点で今大会日本勢のメダル第１号となる銅メダルを獲得した。同種目で日本女子のメダル獲得は、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）以来２大会ぶり２度目の快挙。母の他界、大けがなど試練を乗り越え、勲章を手にした。高梨は１３位、勢藤優花（オカモトグループ）は１４位、伊藤有希（土屋ホーム）は１７位だった。

＊ ＊ ＊ ＊

丸山が偉大な２人の先輩の胸に飛び込んだ。２回目のジャンプは１００メートルのビッグジャンプ。ランディングバーンを滑り降りると、下で日本女子の道を切り開いてきた高梨、伊藤が待ち受けていた。歓喜の抱擁を交わすとその目には涙がにじんだ。遅咲きのニューヒロインが歴史に名を刻んだ瞬間だった。「苦労した４年間だったので、まさか初日で取れるとは…。すごくうれしい」。表彰台でメダルをかけられ「重いですね」と誇らしげだった。

１回目に９７メートルを飛び、首位とわずか１・２点差の３位につけた２回目。息を何度も吐き気持ちを落ち着かせ、スタートゲートを飛び出すとグンと飛距離を伸ばして着地し、右手でガッツポーズ。その時点でトップに立った。後続に抜かれたとはいえ、初の夢舞台でいきなりメダルを引き寄せた。「普段は緊張しないけどすごい緊張した。その中で自分のジャンプができたのは自信になった」と五輪の魔物にも打ち勝ち、快挙を引き寄せた。

試練を乗り越えた。有力選手として迎えるはずだった２２年北京大会が控えた２１年の全日本選手権。着地で転倒し、左膝全十字靱帯（じんたい）損傷などの大けがを負った。失意の中、見つめた五輪で頂点に立ったのは、その２年前に同じよなケガを負い復活したウルシャ・ボガタイ（スロベニア）。自分の姿に重ね、勇気がわき、関係者に「絶対復活する」と誓って歩き出した４年間だった。

今夏、踏み切りでしっかり力を伝えるため、足裏の重心の位置を意識し続けた。陸上トレーニングはもちろん、ブランコの上でアプローチ姿勢を組んだり、姿勢を４センチ低くしたりと徹底して改善。昨季まで未勝利だったＷ杯で６勝を積み上げるまでに成長した。

天国に届けるメダルだ。高３時、最愛の母信子さんを亡くした。「何かで一番になりなさい」と言い続け支えてくれた母。「だから頑張れた」と力にしてきた。「ゴールドメダルじゃないから怒ってるかな。見ていてくれてたらうれしい」。

昨年４月、所属先の人事考課面談シートに記した目標は「合計２４０・０点」。大きく上回る満点回答を出した。今後は混合団体、ラージヒルと続く。「４年前はこんな姿は想像できなかった。すごく長かったけど頑張ってきて良かった。ただ、まだ目標の金メダルには届いていない。もう一回自分のパフォーマンスをだせるように取り組みたい」。２７歳のシンデレラ・ストーリーにはまだまだ続きがある。

＊ ＊ ＊ ＊

◆

―今の心境

「スキージャンプを続けてきてすごく良かったなって思います」

―試合前の心境

「ここに入って正直納得のいくジャンプができていなかったのですが、ちょっとすねの角度が甘かったので、浅く（スタートゲートに）座ってすねを入れられるように、変えました」

―日本勢メダル第一号に。

「さっきインタビューされる中でそれを知った。日本チームが勢いづけば良いかなって思います」

―泣いているように見えたがどんな涙？

「うれしかったです。安心感とうれしさだと思います」

―４年間を振り返ると。

「（所属先の）作山コーチと、横川コーチにたくさん迷惑をかけた４年間だったと思うんですけど、一つ一つ積み重ねて、トレーニングしてきた結果、こうしてメダルを手にすることができて、この４年間頑張ってきて良かったなって思う」